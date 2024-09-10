"التنظيم الشعبي الناصري": سعد تلقى رسالة من مكتب السنوار لتضامنه برسالة تعزية بهنيّة

أعلن المكتب الإعلامي في "التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، أنّ أمينه العام النائب أسامة سعد، "تلقى رسالة شكر من مكتب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار لتضامنه برسالة تعزية وتهنئة باستشهاد إسماعيل هنية".

ووفق مكتب "التنظيم الشعبي الناصري"، فقد جاء في رسالة مكتب السنوار: "تلقينا في حركة "حماس" بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية بشهيدنا وقائد الامة القائد المجاهد اسماعيل هنية ومرافقه الاخ المجاهد وسيم ابو شعبان شاكرين تضامنكم الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة سائلين الله تعالى ان يبارك مسعاكم ويحفظكم وبلادكم من كل سوء".

كما أشار مكتب السنوار إلى أنّه "يرتقي شهيدنا القائد رمز الامة وفلسطين أبو العبد في معركة طوفان الاقصى احدى اشرف معارك شعبنا الفلسطيني التاريخية على درب القادة الشهداء، لتلتقي دماؤه ودماء ابنائه واحفاده وعائلته مع التضحيات العظيمة التي يقدمها ابناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، تأكيدا على ان دماء قادتنا ومجاهدينا ليست اغلى من دماء ابناء شعبنا، وان هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء، ستزيدنا صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي حتى دحره وكنسه عن ارضنا ومقدساتنا واقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".