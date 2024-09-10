"النشرة": قصف مركّز على الناقورة وغارات إسرائيلية على أطراف بيوت السياد والمنصوري والطيري

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الأحياء السّكنيّة لبلدة الناقورة تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي مركّز، كما أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا أطراف بلدات بيوت السياد، المنصوري، والطيري- حداثا".

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