أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا الاغتيال الّذي نفّذه العدو في ‏البقاع الغربي واستهداف مبنى على طريق زبدين- النبطية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم ‏الثّلثاء، مربض مدفعيّة العدو التّابع للكتيبة 411 في نافيه زيف، ومقر قيادي تشغله ‏حاليًّا قوات من لواء غولاني في قاعدة جبل نيريا؛ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مربض مدفعية العدو في نافيه زيف ومقر قيادي بقاعدة جبل نيريا بصواريخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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