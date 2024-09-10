أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الّتي شنّها العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة ​النبطية​، أدّت في حصيلة نهائيّة إلى إصابة اثني عشر شخصًا بجروح، من بينهم شخص استدعت جروحه دخول مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي للعلاج، والبقيّة جروحهم طفيفة وعولجوا في طوارئ المستشفى نفسه".

كانت هذه تفاصيل خبر مركز عمليات طوارئ الصحة: ارتفاع عدد جرحى الغارة على النبطية إلى 12 في حصيلة نهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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