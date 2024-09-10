"حزب الله": استهدفنا مقر الفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل في عميعاد بأسراب من المسيّرات

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والّشريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا الاغتيال الّذي ‏نفّذه العدو في البقاع الغربي، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم الثّلثاء، ‏المقرّ الاحتياطي للفيلق الشّمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللّوجستيّة في عميعاد؛ ‏بأسرابٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

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