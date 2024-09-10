"النشرة": غارة بصواريخ ارتجاجية على منطقة المشاع بين بلدتَي المنصوري ومجدل زون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة أغارت بصواريخ ارتجاجيّة سُمع دويها في معظم المناطق الجنوبيّة، على منطقة المشاع بين بلدتَي المنصوري ومجدل زون"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيرام الحربي أغار أيضًا على الحي الغربي لبلدة الطيري- قضاء بنت جبيل".

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