وزير خارجية البحرين يبحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش اجتماع الدورة (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع دون عوائق.

كما تناول الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - الترتيبات المتعلقة بعقد القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وناقش الجانبان، علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة.

البرلمان العربي يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة في المواصي بخان يونس

أدان البرلمان العربي، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء، واختفاء عائلات كاملة بين الرمال بفعل صواريخ الاحتلال، ووصفها بأنها "استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني"، في تحدٍ سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم، أمام سمع وبصر العالم ووسط صمت دولي مخز.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل من أجل إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والضفة الغربية.