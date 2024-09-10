استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على شقة سكنية بمخيم البريج وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن طواقم الإسعاف ومواطنين نقلوا شهيدًا وعدة مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، بعد استهداف طيران الاحتلال طابقًا في عمارة سكنية عند مدخل مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,020 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,925 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من ناحية أخرى، تعرضت المواطنة المقدسية مها دبس وابنتها سبأ، مساء اليوم، لاعتداء من جنود جيش الاحتلال المتواجدين على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.

وقالت الأم إنها وصلت إلى الحاجز الذي كان مغلقا ويتواجد بجانبه عدد من جنود الاحتلال، وعندما حاولت الابتعاد قام الجنود بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع على زجاج السيارة بشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى تهشمه ودخول القنبلة لداخل السيارة ما أدى إلى حروق جزء من جسدها وتعرضها هي وابنتها للاختناق.

البرلمان العربي يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة في المواصي بخان يونس

أدان البرلمان العربي، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء، واختفاء عائلات كاملة بين الرمال بفعل صواريخ الاحتلال، ووصفها بأنها "استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني"، في تحدٍ سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم، أمام سمع وبصر العالم ووسط صمت دولي مخز.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل من أجل إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والضفة الغربية.