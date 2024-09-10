ليبرمان: نتنياهو سيتخلص من وزير الدفاع قريبًا ليأتي برجل لا يُخالفه الرأي

ياسر رشاد - القاهرة -

قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتخلص من وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان في المُستقبل القريب، وسيضم جدعون ساعر، رئيس حزب (أمل جديد) إلى الحكومة.

ونسبت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية إلى ليبرمان قوله إن نتنياهو سيأتي برجل لا يُخالفه الرأي، وسيكون دوره مساعدًا لسكرتيره العسكري، مشيرًا إلى أن أعضاء مكتب نتنياهو يريدون جدعون ساعر، لكنه (نتنياهو) لا يوافق على إعطاءه منصب وزير الدفاع، وسيعطيه بدلًا من ذلك وزارة الخارجية، وسيضع وزير الخارجية الحالي (يسرائيل كاتس) في منصب وزير الدفاع.

وقال ليبرمان: "من المستحيل إدارة الحرب، بينما يحظر نتنياهو على رئيسي الـ(شين بيت) والموساد الاجتماع مع وزير الدفاع... هذا جنون عظيم.. لا يمكنك أن تخوض الحرب بهذه الطريقة، ولهذا لا يوجد فرصة أمام هذه الحكومة لتنجح".