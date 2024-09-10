الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد كتيبة "تل السلطان" و3 قادة سرايا في "حماس"

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال نشاط مشترك لقوّات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، رصد مقاتلو اللّواء 401 بواسطة مسيّرات "درون"، عدّة خلايا مسلّحين، حيث وجّهت القوّات قطعًا جوّيّةً تابعةً لسلاح الجو، لتقضي عليهم".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال الغارة، تمّ القضاء على قائد كتيبة "تل السلطان" التّابعة لحركة "حماس" المدعو محمود حمدان، وعلى ثلاثة قادة سرايا آخرين تابعين للكتيبة". وادّعى أنّ "من خلال هذه الغارة وغيرها من الغارات، تمّ القضاء أيضًا على سلسلة القيادة لكتيبة "تل السلطان"، وكذلك على عشرات العناصر الآخرين التّابعين للكتيبة".

ولفت أدرعي إلى أنّ "حمدان لعب دورًا محوريًّا في التّخطيط لعمليّة السّابع من تشرين الأوّل الماضي، وروّج لمخطّط استعدادات لواء رفح، قبل دخول قوّات الجيش إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، بادر وقاد وخطّط لعشرات المخطّطات المسلّحة بحقّ الجيش وإسرائيل".