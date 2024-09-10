وزيرة النقل البريطانية: البدء بإنهاء جميع الخدمات الجوية المباشرة مع إيران

أكّدت وزيرة النّقل البريطانيّة لويز هاي (Louise Haigh)، "أنّنا سنستمرّ في استخدام كلّ وسيلة تحت تصرّفنا، للضّغط على إيران لإنهاء دعمها للغزو غير القانوني للرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين. ولهذا السّبب، بدأنا في إنهاء جميع الخدمات الجوّيّة المباشرة بين بريطانيا وإيران".

وكانت قد اتّهمت سلطات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بتصدير صواريخ باليستيّة إلى روسيا، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف النّقل الجوّي.

وأشارت الدّول الثّلاث في بيان، إلى "أنّنا سنتّخذ خطوات فوريّة لإلغاء اتفاقيّات الخدمات الجوّيّة الثّنائيّة مع إيران"، لافتةً إلى أنّها ستعمل أيضًا "على فرض عقوبات على الخطوط الجوّيّة الإيرانيّة".