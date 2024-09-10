كشفت وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون" عن أن "الخطط المتعلقة بمستقبل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق لا تزال قيد المناقشة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة".
وذكر المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن "المحادثات تركز على الانتقال من التحالف الدولي لهزيمة "داعش" إلى شكل العلاقة الأمنية الثنائية الأمريكية العراقية طويلة الأجل بما في ذلك دور أفراد القوات الأمريكية على الأرض في العراق وطبيعة وجودهم".
وأشار رايدر إلى أن "الإدارة الأميركية ترى العراق شريكا يلعب دورا مهما للغاية في المنطقة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار وخاصة على جبهة مكافحة الإرهاب وبالتالي فإن هناك حاجة إلى السماحِ للجنة العسكرية العليا لإجراء محادثات معمقة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة".
وفي سياق متصل، حذر نواب في البرلمان العراقي من تكرار خطأ الانسحاب الأميركي من العراق في العام 2011 قبل تحسين قدرات القوات المسلحة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون كشف عن خطط متعلقة بمستقبل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق لا تزال قيد المناقشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.