الصين تتخذ إجراءات جديدة لتحفيف عبء الديون على الدول الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الصين عن جولة جديدة من عمليات شطب القروض بدون فوائد المستحقة على أكثر من عشرين دولة إفريقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الديون على الدول الإفريقية.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية، عن مراقبين قولهم: "إن هذه الخطوة لا تعالج سوى جزء صغير من عبء الديون الإجمالي على تلك البلدان".

وقالت بكين إن لاعبين آخرين مثل البنك الدُّوَليّ في حاجة إلى تحمل حصة "أكثر عدالة" في حل مشكلات الديون في القارة الإفريقية.

وكانت بكين أعلنت، خلال انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي "فوكاك" الأسبوع الماضي، أنها ستتنازل عن قروض حكومية دولية بدون فوائد لـ 33 دولة أفريقية كانت مستحقة بحلول نهاية هذا العام.