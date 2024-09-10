دبلوماسي روسي: نراقب عن كثب تدريبات الناتو بالقرب من حدودنا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تراقب عن كثب تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العسكرية في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية، مشددا على أن أولوية روسيا تتمثل في حماية شعبها.

وقال جروشكو -في تصريحاته خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "سنتخذ جميع الإجراءات العسكرية والتقنية اللازمة لضمان إمكانات روسيا الدفاعية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

كان الدبلوماسي الروسي قد قال في وقت سابق إن موسكو تعتبر إجراء فنلندا تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها أداة من أدوات "الحرب الهجينة"؛ التي تتضمن مجموعة من أنماط الحرب المختلفة، التي يشنها الناتو ضد روسيا.

وذكرت وسائل إعلامية أن مقاتلات ألمانية من طراز "يوروفايتر" أجرت مناورات بالقرب من بلدة هوشيو الفنلندية، الواقعة على بعد 180 كيلومترا من الحدود الروسية، ونفذت عدة عمليات إقلاع وهبوط.