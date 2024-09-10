البنتاغون: نقل إيران شحنات صواريخ باليستية إلى روسيا تطور مقلق

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة التقارير التي تشير إلى قيام إيران بنقل شحنات من الصواريخ الباليستية إلى روسيا، واصفة هذا التطور بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا ، واعتبرت الوزارة أن التعاون العسكري المتزايد بين موسكو وطهران يعكس الامتداد المتنامي لنفوذ إيران المزعزع للاستقرار إلى مناطق خارج الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن هذا التعاون العسكري بين البلدين يثير قلقًا عميقًا لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات قد تستخدم لتعزيز القدرات الروسية في حربها المستمرة في أوكرانيا، ما يعزز تصاعد النزاع ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة وتظل مستعدة لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. وأكد أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تهدئة التوتر في المنطقة، بما في ذلك السعي إلى تأمين وقف إطلاق النار كجزء من الجهود الدولية المتعلقة بصفقة تبادل الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

واختتم البنتاغون تصريحه بالتشديد على أن واشنطن تدرس جميع الخيارات الممكنة لدعم الاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد التهديدات التي تمثلها طهران، سواء عبر تعاونها مع موسكو أو عبر أنشطتها في الشرق الأوسط.

غالانت: فيديو نفق حماس في رفح يؤكد أهداف الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ عام في غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم بأن الفيديو الذي نُشر مؤخراً حول نفق حركة حماس في مدينة رفح يؤكد الأهداف الرئيسية للحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام. وأوضح غالانت أن اكتشاف هذا النفق واستخدامه كممر لنقل الأسلحة والمقاتلين يبرز الخطر المستمر الذي تمثله حماس على أمن إسرائيل.

وأضاف غالانت أن هذه الأدلة تؤكد الحاجة الملحة لاستمرار العمليات العسكرية في غزة، والتي تهدف إلى القضاء على البنية التحتية التي تستخدمها الفصائل المسلحة، خاصة تلك المتعلقة بالأنفاق الهجومية. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بلا هوادة حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب، بما في ذلك تدمير هذه الأنفاق ومنع تهديدات حماس المتزايدة.

وأشار غالانت إلى أن هذا الفيديو يوضح للرأي العام المحلي والدولي الطبيعة المعقدة والسرية التي تعتمدها حماس في عملياتها، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط العسكري والدولي لمنع إعادة تسليح الفصائل في القطاع.