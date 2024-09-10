اخبار العالم

البنتاجون: نراقب الوضع بالمنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن تراقب الوضع في المنطقة ومستعدة لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية.

وأضافت وزارة الدفاع: "نركز على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الأسرى وإنهاء حرب غزة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأضافت هيئة البث، أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا