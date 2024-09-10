"حماس": استمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة

اعلنت حركة "حماس"، أن "استمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الاحتلال"، مشيرة الى أن "عدوان الاحتلال لن ينجح في تحقيق مطامعه بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني".

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