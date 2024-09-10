سرايا القدس - كتيبة طولكرم: مقاتلونا يمطرون قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة

اعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أننا "نخوض معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محور المربعة في مخيم طولكرم"، مشيرة الى أن "مقاتلينا يمطرون قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وكانت قد اعلنت حركة "حماس"، أن "استمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الاحتلال"، مشيرة الى أن "عدوان الاحتلال لن ينجح في تحقيق مطامعه بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني".