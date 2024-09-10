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أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.
وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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