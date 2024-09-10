هاريس وترامب في أول مناظرة تلفزيونية تجمع المرشحين

ابوظبي - سيف اليزيد - لأول مرة في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية هذه، تجري مساء اليوم الثلاثاء مناظرة تلفزيونية مرتقبة تجمع بين المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتعد المناظرة التي ستجمع نائبة الرئيس الأميركي والرئيس الأميركي السابق الحدث الأبرز خلال الشهرين المتبقيين من الحملة الانتخابية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل. وستنظم المناظرة شبكة " ايه بي سي" الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) .

وتمثل المناظرة اختبارا لهاريس على وجه الخصوص. وقد حلت هاريس / 59 عاما/ محل الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشحة رئاسية عن الحزب الديموقراطي منذ بضعة أسابيع.

ومن ناحية أخرى، تعد هذه هي المناظرة الثانية بالنسبة لترامب. وتبدو المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة. فقد أظهر تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية لعدة استطلاعات أن هاريس تحظى بدعم 49% وترامب 47%.