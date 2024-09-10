عائلة الأسيرة كرمل: الضغط العسكري تسبب بقتل الرهائن في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عائلة الأسيرة القتيلة كرمل جات، التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، قولهم إن مقتل الرهائن جاء نتيجة الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل على القطاع. وأكدت العائلة أن "استمرار العمليات العسكرية كان السبب المباشر لمقتل الرهائن".

وشددت العائلة على أن الحل الوحيد لإعادة باقي الرهائن المحتجزين في غزة هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، مضيفة أن "ما يجب علينا فعله الآن هو العمل على إتمام صفقة تضمن عودة جميع الرهائن إلى ديارهم بأمان".

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الانتقادات للحكومة الإسرائيلية بشأن إدارتها لملف الأسرى في غزة، حيث تتزايد الضغوط الشعبية والدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي معاناة الرهائن وأسرهم.

سرايا القدس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في مخيم طولكرم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طولكرم في محور المربعة. وأكدت الكتيبة في بيان لها أن مقاتليها أمطروا قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأشارت كتيبة طولكرم إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وسط تصعيد كبير في الميدان، مؤكدة على استعداد مقاتليها للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات الاحتلال، ومواصلة الدفاع عن المخيم بكل قوة.

تأتي هذه الاشتباكات في إطار استمرار التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات عسكرية متواصلة في محاولة لإحكام السيطرة على المخيمات الفلسطينية، فيما تؤكد فصائل المقاومة تمسكها بمواصلة الكفاح المسلح للتصدي لسياسات الاحتلال.

البنتاغون: نقل إيران شحنات صواريخ باليستية إلى روسيا تطور مقلق وتهديد لأمن أوروبا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة التقارير التي تشير إلى قيام إيران بنقل شحنات من الصواريخ الباليستية إلى روسيا، واصفة هذا التطور بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا. واعتبرت الوزارة أن التعاون العسكري المتزايد بين موسكو وطهران يعكس الامتداد المتنامي لنفوذ إيران المزعزع للاستقرار إلى مناطق خارج الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن هذا التعاون العسكري بين البلدين يثير قلقًا عميقًا لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات قد تستخدم لتعزيز القدرات الروسية في حربها المستمرة في أوكرانيا، ما يعزز تصاعد النزاع ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.