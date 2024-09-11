شكرا لقرائتكم خبر عن رياح عاتية.. إخلاء ساحل الخليج الأمريكي بسبب العاصفة فرانسين والان نبدء بالتفاصيل

المناطق الساحلية

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية من شدة العاصفة المدارية "فرانسين" على ولاية لويزيانا التي قد تضرب ساحل لويزيانا غدًا.وأشار إلى أن العاصفة تشتد في مسارها لتتحول إلى إعصار مصحوبٍ برياحٍ عاتية وأمطار غزيرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.ودعت السلطات سكان المناطق الساحلية بإخلائها، وأُغلقت المدارس بسبب ازدياد سرعة تحرك العاصفة اليوم قبالة ساحلي شمال شرق المكسيك وجنوب تكساس.وبدأت شركات الطاقة بإجلاء العاملين في المنصات البحرية ووقف الإنتاج في عدة منصات قبيل وصول العاصفة.