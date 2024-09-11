قتيلان وجريحان في انفجارٍ شمال غربي بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (أ ف ب)

قُتل شخصان وأُصيب آخران بجروح فجر أمس في شمال غرب بغداد إثر انفجار عبوة قرب نقطة عسكرية، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وأكّدت السلطات الأمنية العراقية أن «الحادث الذي وقع في منطقة السلاميات كان جنائياً وليس إرهابياً». وفي التفاصيل، قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي، إن «عبوة كانت موضوعة داخل هدية (علبة) وأُرسلت مع خدمة التوصيل عبر عجلة (توك توك) لشخص كان ينتظر استلامها قرب نقطة عسكرية»، وقد انفجرت أثناء التسليم. وقال المصدر الأمني لفرانس برس إن شخصين قُتلا جراء ذلك وهما جندي كان قرب النقطة العسكرية، وصاحب عجلة التوك توك. وأُصيب آخران، مدني وعنصر في النقطة العسكرية، وفق المصدر نفسه.

وذكر التميمي أن الأجهزة الأمنية شكّلت فريق عمل «لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها».