طائرة مسيرة مجهولة تنفجر قرب موقع أمريكي في محيط مطار بغداد

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مصدر أمني لوسائل الإعلام العربية بأن طائرة مسيرة مجهولة انفجرت بالقرب من موقع أمريكي في محيط مطار بغداد، وأوضح المصدر أن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقد تسبب في حالة من القلق بين القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن فرق الأمن والدفاع المدني هرعت إلى الموقع للتحقيق في الحادث وتفقد الأضرار المحتملة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد مصدر الطائرة المسيرة والجهة المسؤولة عنها.

بايدن: يبدو أن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية كان عرضياً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حادث مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية يبدو أنه كان عرضياً. وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادثة جارية، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار الذي أدى إلى وفاة نور قد يكون غير متعمد.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور، التي كانت تشارك في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل نور قد يكون حادثاً غير مقصود.

مدير مستشفى رفيديا بنابلس، فؤاد نافعة، صرح لوكالة أنباء الأناضول التركية بأن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس. وأوضح نافعة أنه تم إجراء عملية إنعاش للناشطة، لكنها استشهدت متأثرة بجراحها.

عائشة نور كانت ناشطة معروفة، عملت في شركات أغذية ومكتب محاماة، وتطوعت في حركة التضامن الدولية التي دعمت الفلسطينيين بطرق سلمية ومدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

إعلام إسرائيلي: القضاء على حماس لا يزال بعيداً وضرورة إغلاق جبهة الجنوب

تشير التقارير الواردة من الإعلام الإسرائيلي إلى أن القضاء على حركة حماس ما زال بعيداً، وأن هناك حاجة ملحة لإغلاق جبهة الجنوب لتفادي حرب استنزاف طويلة الأمد. فقد أكد مراسل الشؤون العربية في القناة "الـ12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول تحويل التركيز العسكري إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، بعد إكمال الأهداف في قطاع غزة، تعتبر مجرد "تعمية للعيون". وأوضح حمو أن إسرائيل ليست قريبة من تحقيق هدف القضاء على حماس.