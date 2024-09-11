دبلوماسى: رفض نتنياهو الانسحاب من فيلادلفيا دفع حماس لتشديد موقفها من الصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي غربي مطلع أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا قد لعب دوراً رئيسياً في تشديد موقف حركة حماس من الصفقة المحتملة ، وأفادت الصحيفة بأن حماس قد زادت من تعنتها بشأن عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضحت المصادر أن الموقف الإسرائيلي المتصلب، والذي تمثل في عدم التنازل عن بعض المواقع الاستراتيجية، قد أدى إلى تفاقم التوترات مع حماس، مما دفع الحركة إلى تحديد مطالبها بشكل أكثر صرامة. وقد انعكس ذلك سلباً على مسار المفاوضات، مما أدى إلى تعقيد جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وفي سياق متصل، أبدت الإدارة الأمريكية قلقها من المبادرات الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. فقد حذرت واشنطن من أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى حرب شاملة مع لبنان، مشيرة إلى أن فشل التوصل إلى صفقة مع حماس قد يدفع إسرائيل إلى شن عملية عسكرية ضد حزب الله. وأكد الدبلوماسي الغربي أن الولايات المتحدة تؤيد إجراءات إسرائيلية ضد حزب الله، لكنها شددت على ضرورة أخذ عواقب أي حرب واسعة بعين الاعتبار.

وفي تصريحات خاصة، أشار الدبلوماسي إلى أن الإدارة الأمريكية شعرت طوال شهر أغسطس بأن خطر اندلاع حرب كان مرتفعاً للغاية. وقد عملت واشنطن جاهدة على الترويج لصفقة الرهائن كوسيلة لتجنب التصعيد العسكري، محاولة بذلك تقليل فرص الحرب الشاملة.

وأخيراً، أكدت الصحيفة أن جهود الولايات المتحدة لم تقتصر على منع التصعيد العسكري، بل شملت أيضاً دعم المفاوضات الهادفة إلى تأمين صفقة تبادل الأسرى التي قد تساعد في تهدئة الوضع في المنطقة.

رئاسة جنوب إفريقيا تعلن نيتها تقديم الأدلة لمحكمة العدل الدولية لإثبات جرائم إسرائيل

أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا أنها تعتزم تقديم الحقائق والأدلة لمحكمة العدل الدولية لدعم الادعاءات بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في فلسطين. وأكدت الحكومة الجنوب إفريقية أن القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، مشددة على أهمية الالتزام الإسرائيلي بالأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة خلال سير القضية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إن "جنوب إفريقيا ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من تقديم المجرمين إلى العدالة". وأوضح أن الخطوة القادمة تشمل تقديم أدلة دامغة للمحكمة، والتي يُنتظر أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المزعومة.

وأضاف المتحدث أن جنوب إفريقيا تأمل في أن تلتزم إسرائيل بكل الأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة لضمان حماية المدنيين والتخفيف من حدة النزاع. وأشار إلى أن الحكومة الجنوب إفريقية تعتبر هذا الملف من الأولويات، وأنها ستواصل دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.