بايدن: يبدو أن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية كان عرضياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حادث مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية يبدو أنه كان عرضياً. وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادثة جارية، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار الذي أدى إلى وفاة نور قد يكون غير متعمد.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور، التي كانت تشارك في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل نور قد يكون حادثاً غير مقصود.

مدير مستشفى رفيديا بنابلس، فؤاد نافعة، صرح لوكالة أنباء الأناضول التركية بأن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس. وأوضح نافعة أنه تم إجراء عملية إنعاش للناشطة، لكنها استشهدت متأثرة بجراحها.

عائشة نور كانت ناشطة معروفة، عملت في شركات أغذية ومكتب محاماة، وتطوعت في حركة التضامن الدولية التي دعمت الفلسطينيين بطرق سلمية ومدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

إعلام إسرائيلي: القضاء على حماس لا يزال بعيداً وضرورة إغلاق جبهة الجنوب

تشير التقارير الواردة من الإعلام الإسرائيلي إلى أن القضاء على حركة حماس ما زال بعيداً، وأن هناك حاجة ملحة لإغلاق جبهة الجنوب لتفادي حرب استنزاف طويلة الأمد. فقد أكد مراسل الشؤون العربية في القناة "الـ12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول تحويل التركيز العسكري إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، بعد إكمال الأهداف في قطاع غزة، تعتبر مجرد "تعمية للعيون". وأوضح حمو أن إسرائيل ليست قريبة من تحقيق هدف القضاء على حماس.

وأشار حمو إلى أن حكومة غزة، بقيادة حركة حماس، لا تزال قادرة على دفع رواتب موظفيها في القطاع حتى بعد مرور 11 شهراً من الحرب، مما يدل على أن حماس لا تزال تحافظ على قوتها. وأكد أن الدلائل من غزة تشير إلى وجود عدة ألوية من القوات هناك، مشيراً إلى أن جهود إسرائيل لإضعاف حماس لم تؤتِ ثمارها بعد.

في السياق نفسه، تطرق المعلق العسكري نير دفوري في القناة نفسها إلى استمرار الصراع في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة إغلاق جبهة الجنوب. وأشار دفوري إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى دخول إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد على الجبهتين الجنوبية والشمالية، وهي فترة قد تكون صعبة على إسرائيل.