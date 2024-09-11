مصدر أمني ينفي مزاعم وفاة نزيلين بأحد أقسام الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة 2 من النزلاء، -تم ذكر أسمائهما- أحدهما مريض بالكبد والآخر بنقص المناعة، بزعم عدم تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة والتعدي عليهما داخل أحد أقسام الشرطة بالشرقية.

وأوضح المصدر أن أحد النزلاء المشار إليهما على قيد الحياة، محكوم عليه بالسجن 6 سنوات في قضايا سلاح وذخيرة، ومخدرات، وتبديد، مريض بنقص المناعة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمحبسه، وبالنسبة للآخر تبين عدم وجود نزيل يحمل ذات الاسم بأي من أقسام الشرطة بمديرية أمن الشرقية، كما تبين أن المواطن المذكور كان يعالج بمستشفى بلبيس العام من أورام سرطانية ولم يسبق اتهامه بأي من القضايا وتوفي بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار المختلفة، في محاولة يائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام وهو ما يؤكد إفلاسها.