هآرتس: حماس شددت موقفها بسبب مواقف نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي غربي مطلع قوله، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شددت موقفها من عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل بسبب مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف الدبلوماسي، أن رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا دفع حماس لتشديد موقفها من الصفقة، موضحا أنه شعر طوال أغسطس أن خطر الحرب مرتفع للغاية وحاولنا ترويج صفقة الأسرى لمنع ذلك.

وتابع: "نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حماس إسرائيل إلى شن حرب على حزب الله.

وأكمل، أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان.