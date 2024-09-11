"الجديد": القاضي حلاوي لم يطلب بعد استجواب سلامة الخميس وجلسة التحقيق ستقتصر على الشهود

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "جلسة التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​ الخميس المقبل، ستقتصر على الشّهود ممّن طلب قاضي التّحقيق الأوّل بلال حلاوي الاستماع إلى إفاداتهم، وبينهم محاميان".

وأشارت إلى أنّ "أحد المحاميَّين المطلوب الاستماع إليهما في ملف سلامة، كان لا يزال حتّى السّاعات الماضية خارج لبنان"، لافتةً إلى أنّ "القاضي حلاوي لم يطلب حتّى اللحظة استجواب سلامة يوم الخميس، وإنّما سيمثل الشّهود من دون حضور محامين معهم".