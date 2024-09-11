استقبال رسمي لجثمان الكاردينال أغاجانيان في المطار الخميس واحتفال وطني في ساحة الشهداء

يصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان من روما، عند السّاعة الرّابعة بعد ظهر يوم الخميس المقبل، إلى مطار بيروت الدولي، حيث سيُقام له استقبال رسمي في "الصّالون الرئاسي".

ثمّ يُنقل الجثمان إلى ساحة الشهداء، حيث تُقيم له بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك احتفالًا وطنيًّا عند 6:45 مساءً، على أن يبدأ توافد المشاركين عند السّاعة الخماسة عصرًا، يليه تطواف إلى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك، في الرميل- الأشرفية.

وشيّدت منظمة الاحتفال شركة "ICE" منصّةً ضخمةً استعدادًا لهذا الحدث، الّذي تحضره شخصيّات دينيّة وسياسيّة ودبلوماسيّة، إضافةً إلى مواطنين من كلّ الطّوائف.