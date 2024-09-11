قوات الاحتلال تقتحم بلدة أم صفا شمال رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أم صفا شمال رام الله صباح اليوم، في عملية عسكرية واسعة النطاق. وأفادت وسائل الإعلام العربية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة وشرعت في تفتيش المنازل والبحث عن مطلوبين.

وأشار شهود عيان إلى أن الاقتحام أسفر عن مواجهات محدودة مع سكان البلدة، حيث ألقى بعض الشبان الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تثير قلقاً متزايداً بين السكان وتساهم في تصاعد التوترات في المنطقة.

مصدر أمني: طائرة مسيرة مجهولة تنفجر بالقرب من موقع أمريكي في محيط مطار بغداد

أفاد مصدر أمني لوسائل الإعلام العربية بأن طائرة مسيرة مجهولة انفجرت بالقرب من موقع أمريكي في محيط مطار بغداد. وأوضح المصدر أن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقد تسبب في حالة من القلق بين القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن فرق الأمن والدفاع المدني هرعت إلى الموقع للتحقيق في الحادث وتفقد الأضرار المحتملة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد مصدر الطائرة المسيرة والجهة المسؤولة عنها.

بايدن: يبدو أن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية كان عرضياً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حادث مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية يبدو أنه كان عرضياً. وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادثة جارية، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار الذي أدى إلى وفاة نور قد يكون غير متعمد.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور، التي كانت تشارك في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل نور قد يكون حادثاً غير مقصود.

مدير مستشفى رفيديا بنابلس، فؤاد نافعة، صرح لوكالة أنباء الأناضول التركية بأن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس. وأوضح نافعة أنه تم إجراء عملية إنعاش للناشطة، لكنها استشهدت متأثرة بجراحها.

عائشة نور كانت ناشطة معروفة، عملت في شركات أغذية ومكتب محاماة، وتطوعت في حركة التضامن الدولية التي دعمت الفلسطينيين بطرق سلمية ومدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.