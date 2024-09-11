شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التعاون بين مصر والسعودية ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت نصر، في تصريحات لها، إن التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تفرضها ظروف المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصاعد المستمر في الجرائم الإلكترونية، يتطلب تنسيقًا مكثفًا وتعاونًا فاعلاً بين الدولتين.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن التحديات الأمنية المعاصرة أصبحت تتخذ أنماطًا جديدة ومتغيرة، مما يتطلب تكامل الجهود بين مصر والسعودية للحد من هذه المخاطر، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب المشترك يمثلان أدوات حيوية لمواكبة هذه المتغيرات، وتعزيز القدرات الأمنية للدولتين الشقيقتين.

وأكدت النائبة منال نصر، أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات تقليدية، بل هي علاقات استراتيجية ترتكز على التفاهم المشترك والرؤية المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

واختتمت عضو مجلس النواب، تصريحاتها بتأكيد أن التعاون بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي، ويمثل نموذجًا للتضامن العربي في مواجهة التهديدات المشتركة.