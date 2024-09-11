"كلام في السيما" يحتفي بالمخرج حسين كمال.. غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ينظم صالون "كلام في السيما" برئاسة المخرج السينمائي أشرف فايق، صالونه الشهري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بعنوان "حسين كمال.. هذا المخرج الشامل سينما، مسرح، تليفزيون، إذاعة"، في تمام الثامنة مساء غد الخميس 12 سبتمبر بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا.

يناقش الصالون المستجدات الفنية على الساحة السينمائية، بمشاركة النجوم من الفنانين والمخرجين، ويهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرواد من صناع السينما.

ولد حسين كمال في 13 أغسطس 1934، هو واحد من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية المصرية، درس في معهد باريس للسينما، ثم درس الإخراج المسرحي والدراما في روما، على مدى ثلاثين عاما قدم أعمالا مختلفة للتلفزيون والمسرح والسينما والإذاعة. أخرج 27 فيلما معظمها مقتبس من روايات مصرية، خاصة روايات إحسان عبد القدوس، جاءت ستة من أفلامه في قائمة أفضل مائة فيلم مصري، وثلاثة في قائمة أفضل مائة فيلم عربى، ومن أهم أفلامه البوسطجي 1968، شيء من الخوف، وأبى فوق الشجرة 1969، وثرثرة فوق النيل 1971، والحب تحت المطر 1975، بالإضافة إلى إخراجه عدد من المسرحيات منها؛ ريا وسكينة 1983، الواد سيد الشغال 1985، علشان خاطر عيونك1987، وعدد من المسلسلات منها أفواه وأرانب 1978، نحن لا نزرع الشوك 1998.