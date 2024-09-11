ميكروفونات صامتة وزجاجة مياه.. أبرز قواعد مناظرة هاريس وترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قبل لحظات قليلة من بدء المناظرة بين نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وضعت شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية قواعد لكلا المرشحين أثناء المناظرة.

اختارت كامالا هاريس موقع المنصة الأيمن على خشبة المسرح، وسيظل المرشحان مرشحين للمناظرة التي تستغرق 90 دقيقة، حسبما نشرت شبكة إي بي سي نيوز.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإنه لن تكون هناك بيانات افتتاحية، على الرغم من أن كل مرشح سيحصل على دقيقتين في النهاية لتقديم مرافعته الختامية للشعب الأمريكي. وسيقدم ترامب البيان الختامي الأخير بعد فوزه في رمي العملة.

كما أنه لا يمكن للمرشحين إحضار ملاحظات على المسرح، سيتم إعطاء المرشحين قلمًا وورقة وزجاجة ماء فقط. كما أنه لا يمكنهم التفاعل مع موظفي حملتهم أثناء فترات الراحة التجارية.

ومن ضمن القواعد أيضًا أنه لن يتم بث ميكروفوناتهم إلا عندما يحين دورهم للتحدث ، وسيحصل كلا من المرشحين هاريس وترامب على دقيقتين للرد على أسئلة الوسطاء ودقيقتين للدحض. لكن لا يمكنهم طرح الأسئلة على بعضهم البعض.

وستعقد المناقشة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، في الساعات الأولى من الخميس.