شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: 6000 هجوم ضد الطلاب والمهنيين والمؤسسات التعليمية خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة اليونسكو عن قلقها العميق إزاء التأثير المتزايد للصراعات على التعليم وسط تصاعد الهجمات بشكل كبير عالميًا لحماية التعليم من الهجمات، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي.

ووفقا لدراسة أجراها التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي تُعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم "اليونسكو" عضوًا فيه، جرى تسجيل 6000 هجوم ضد الطلاب والمهنيين والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك 1000 حالة استخدام عسكري لهذه المؤسسات، وقع ضحيتها أكثر من 10 آلاف طالب ومعلم في جميع أنحاء العالم بين عامي 2022 و2023.

8 هجمات يوميًا

ووقعت 8 هجمات على التعليم يوميًا في المتوسط في هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العامين السابقين، وسُجلت أعلى أعداد من الهجمات على التعليم في فلسطين والكونغو وميانمار، إذ تعرضت مئات المدارس في هذه الدول للتهديد والنهب والحرق، والاستهداف بعبوات ناسفة بدائية الصنع أو القصف أو الغارات الجوية.



دعم التلاميذ والمعلمين

وذكّرت اليونسكو جميع الأطراف المشاركة في الصراعات بضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي 2601، ودعت جميع الدول إلى تنفيذ توصيات إعلان المدارس الآمنة المصممة لمنع مثل هذه الهجمات.

وقالت اليونسكو إنها تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ والمعلمين الذين يواجهون ظواهر العنف - وخاصة في فلسطين والسودان - وضمان استمرارية التعلم.

وأوضحت أنها تعمل مع شركائها لتحسين جمع البيانات عن الهجمات على التعليم، لتسهيل الوقاية المنهجية.