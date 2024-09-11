اعلنت القوات الامنية العراقية "سماع دويّ انفجار داخل مطار بغداد الدولي، في قاعدة يشغلها مستشارون للتحالف الدولي".
واشارت القوات الأمنية في بيان، الى أن "لم يتسنّ لها معرفة حقيقة ونوع الانفجار"، مؤكدة مع ذلك أنّ "حركة الطيران المدني طبيعية لجميع الرحلات".
ويأتي هذا التطور الأمني وسط اضطرابات إقليمية وفي ظلّ ترقّب وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية صباح الأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تمّوز.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دويّ انفجار داخل مطار بغداد الدولي في قاعدة يشغلها مستشارون للتحالف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.