اعلنت القوات الامنية العراقية "سماع دويّ انفجار داخل مطار بغداد الدولي، في قاعدة يشغلها مستشارون للتحالف الدولي".

واشارت القوات الأمنية في بيان، الى أن "لم يتسنّ لها معرفة حقيقة ونوع الانفجار"، مؤكدة مع ذلك أنّ "حركة الطيران المدني طبيعية لجميع الرحلات".

ويأتي هذا التطور الأمني وسط اضطرابات إقليمية وفي ظلّ ترقّب وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية صباح الأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تمّوز.