ترامب: إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس رئيسة

اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية ضدّ منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، أن "نائبة الرئيس لا تملك برنامجا اقتصاديا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن".

واشار ترامب في المناظرة التي تبثّ على شبكة "إيه بي سي" الى أن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل... أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".

ورأى أن "إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس رئيسة"، قائلا إنها "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين... إسرائيل ستزول"، لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنّها دعمتها طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

ونهرَ ترامب منافسته هاريس لمحاولتها مقاطعته بينما كان يتكلّم مستخدما عبارة ضمّنها إشارة واضحة إلى توبيخها نائب الرئيس السابق مايك بنس قبل أربع سنوات خلال مناظرة جرت بينهما يومها.

وقال ترامب "انتظري دقيقة، أنا أتحدث الآن، إذا لم تمانعي، من فضلك!"، قبل أن يضيف "هل يبدو لك هذا مألوفا؟"، في إشارة إلى المناظرة التي جرت بين هاريس وبنس.