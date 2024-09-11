الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 5 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس

اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس، أنّ "خمسة فلسطينيين قُتلوا بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة". واوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، "استشهد خمسة مواطنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في طوباس. لقد نقل الشهداء إلى المستشفى الحكومي التركي في طوباس".

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