افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "غارة على مجرى نهر الليطاني مقابل يحمر الشقيف". كما اشار الى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على ثلاث دفعات مستهدفاً اطراف بلدة الناقورة"، لافتا الى ان "سيارات الاسعاف تحركت للمكان المستهدف على اطراف بلدة الناقورة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الارائيلي اغار مستهدفا مجرى نهر الليطاني واطراف بلدة الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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