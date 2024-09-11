بوشكيان هنأ تبون على انتخابه لولاية رئاسية ثانية

هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على انتخابه لولاية رئاسية ثانية. ووصف "العلاقات اللبنانية - الجزائرية بالأخويّة والثابتة والقويّة، كما هي الحال بين الشعبين في البلدين". وتمنّى له التوفيق، وللجزائر دولة وشعباً، التقدّم والازدهار.

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