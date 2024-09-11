سلطات إيران هددت باتخاذ تدابير بشأن العقوبات الأوروبية العدائية

هددت السلطات الإيرانية بـ"اتخاذ تدابير بشأن العقوبات الأوروبية العدائية".

وفي وقت سابق امس، اعلنت الخزانة الأميركية، أننا "فرضنا عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا بسبب دعم إيران لحرب روسيا في أوكرانيا".

واشارت الى اننا "ادرجنا 3 شركات منها الخطوط الجوية الإيرانية ضمن العقوبات وصنفنا 5 سفن كممتلكات محظورة".

وفي وقت سابق، اتهمت سلطات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بتصدير صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأعلنت عن عقوبات جديدة تستهدف النقل الجوي.

وقالت الدول الثلاث في بيان: "سنتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران"، مضيفة أنها ستعمل أيضا "على فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية".

وسبق وأن أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ال​إيران​يّة ​ناصر كنعاني​، ردًّا على الادّعاءات بأنّ إيران ترسل صواريخ باليستيّة إلى ​روسيا​، إلى أنّه "كما تمّ التّأكيد عليه مرارًا وتكرارًا، فإنّ إيران وضمن معارضتها للحرب، هي في الوقت نفسه تدعم الحلّ السّياسي لحلّ الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الصّراعات العسكريّة".