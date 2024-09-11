استشهاد ٢٩ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد ٢٩ فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف ثلاثة منازل في قطاع غزة، وتجمعاً للفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومن بين الشهداء أطفال ونساء، فيما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد ١١ فلسطينياً

وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة خزاعة جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية، استشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف جوي عنيف استهدف تجمعاً للفلسطينيين في مدينة طوباس.

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