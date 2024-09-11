أسوشيتد برس:هاريس قدمت اداء قوي ضد ترامب في أول مناظرة لهما

ياسر رشاد - القاهرة - مناقضة قضايا الإجهاض والاقتصاد والديمقراطية

قدمت كامالا هاريس اداء قوي ضد دونالد ترامب في أول مناظرة وربما الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واستفزته مرارا وتكرارا في مشهد أظهر رؤيتهما المختلفة تماما للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في قضايا الإجهاض والهجرة والديمقراطية الأمريكية.

تايلور سويفت: سأقوم بالتصويت لكامالا هاريس وتيم وولز في الانتخابات

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، استفز نائب الرئيس الديمقراطي ترامب بتذكيره بخسارته في انتخابات 2020 التي لا يزال ينكرها، وألقت تعليقات ساخرة على إدعاءاته الكاذبة، وهاجم ترامب هاريس ووصفها بأنها ليبرالية للغاية واستمرار لإدارة بايدن غير الشعبية، حيث شن هجمات شخصية واستطرادات عفوية حاول مستشاروه وأنصاره إبعاده عنها.

أداء مختلف وكبير بين هاريس وبايدن أمام ترامب

بدا أداء هاريس بكل المقاييس عكس أداء الرئيس جو بايدن في يونيو، مع إجابات حادة وتركيز لإظهار التباين بينها وبين ترامب، بينما كان بايدن في بعض الأحيان مشوشًا ومتوقفًا وفي بعض الأحيان غير متماسك، واستخدمت هاريس لغة جسدها وتعبيرات وجهها لمواجهة ترامب والتعبير عن أنها وجدت إجاباته سخيفة وهو تغيير واضح عن تعبير بايدن المترهل عندما هاجمه ترامب.

وبدت هاريس عازمة على تصوير نفسها على أنها مصدر ارتياح للناخبين الذين يسعون إلى الحصول على استراحة من سياسات ترامب اللاذعة، وهو التناقض الذي برز في الوقت الذي بدا فيه ترامب في موقف حرج بسبب ردود أفعالها.

وبينما تساءل ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، مرة أخرى عن هويتها العرقية، أشارت هاريس البالغة من العمر 59 عامًا، وهي أول امرأة سوداء من أصل جنوب آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس، إلى ترامب بشكل واضح وردت: "أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد ويهتم بأمورأفضل من ذلك".

في المقابل، حاول ترامب ربط هاريس ببايدن الذي لا يزال غير محبوب، متسائلاً عن سبب عدم تحركها بشأن أفكارها المقترحة أثناء عملها كنائبة للرئيس، كما ركز ترامب هجماته على هاريس بسبب تكليفها من قبل بايدن بالتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وقال:"لماذا لم تفعل ذلك؟ لقد كانت هناك لمدة عام ونصف العام".

هاريس توعد بتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة

ووعدت هاريس بتخفيضات ضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة وقالت إنها ستدفع نحو استعادة الحق الفيدرالي في الإجهاض الذي ألغته المحكمة العليا قبل عامين.

وقال ترامب إن التعريفات الجمركية التي اقترحها ستساعد الولايات المتحدة على التوقف عن الخداع من قبل الحلفاء في التجارة وقال إنه سيعمل على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.

ونفى ترامب مرة أخرى خسارته أمام بايدن قبل أربع سنوات، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي لمحاولة منع التصديق على خسارته بناءً على مزاعم كاذبة أو غير مؤكدة بشأن تزوير الناخبين، وحاول عكس مسألة التهديدات للديمقراطية الأمريكية وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة إليه قد تكون مرتبطة بمحاولة الاغتيال التي نجا منها في يوليو.

وفي الأيام الأخيرة، صعد ترامب من تهديداته بالانتقام إذا عاد إلى البيت الأبيض، قائلاً إنه سيلاحق المحامين والمانحين وغيرهم من المسؤولين الذين يرى أنهم "غشوا" في الانتخابات.

وقالت هاريس: "لقد تم طرد دونالد ترامب من قبل 81 مليون شخص، لذا دعونا نكون واضحين بشأن هذا الأمر، ومن الواضح أنه يواجه وقتًا عصيبًا للغاية في معالجة هذا الأمر".

وقد اختتمت حملتها المناظرة بالتعبير عن الانفتاح على اجتماع آخر في أكتوبر، ورحبت بتأييد من النجمة الكبيرة تايلور سويفت ، التي وصفت نفسها بأنها " سيدة قطط بلا أطفال " في إشارة إلى زميل ترامب في الترشح، السيناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس ، حيث شجعت معجبيها على التصويت.

موقف هاريس من الاجهاض

وسعت هاريس إلى الدفاع عن تحولاتها بعيدا عن القضايا الليبرالية إلى مواقف أكثر اعتدالا بشأن التكسير الهيدروليكي، وتوسيع الرعاية الطبية للجميع وبرامج إعادة شراء الأسلحة الإلزامية وغيرها، وعندما سُئلت عن مواقفها المتغيرة بشأن عدد من القضايا، كررت مرتين عبارة استخدمتها لمحاولة تفسير الأمر، قائلة: "قيمي لم تتغير".

وفي غضون ذلك، سارع ترامب لمهاجمة هاريس لتخليها عن بعض مواقفها الليبرالية، ولكن نجحت هاريس في التركيز على واحدة من أكبر نقاط الضعف الانتخابية لترامب، ووضعت نهاية الحق الفيدرالي في الإجهاض عند قدمي ترامب بسبب موقفه من هذه القضية وحظره لها في عدد من الولايات.

وأعطت هاريس واحدة من أكثر إجاباتها عاطفية عندما وصفت الطرق التي حُرمت بها النساء من رعاية الإجهاض وغيرها من الرعاية الطارئة منذ ذلك الحكم، وقالت إن ترامب سيوقع على حظر الإجهاض الوطني إذا فاز.

وأعلن ترامب أن هذا "كذبة"، وقال: "لن أوقع على حظر وليس هناك سبب للتوقيع على حظر"، وأكد أنه يريد ترك هذه القضية للولايات.

واستمر ترامب، الذي يحاول تصوير نائبة الرئيس على أنها ليبرالية منفصلة عن الواقع بينما يحاول كسب أصوات الناخبين المتشككين في عودته إلى البيت الأبيض، في وصف هاريس بأنها "ماركسية" وقال: "الجميع يعرف أنها ماركسية"، وحينها ارتفعت حواجب هاريس وظهر على وجهها تعبير ساخر، ووضعت يدها على ذقنها وحدقت فيه.

ترامب يهاجم هاريس بسبب التضخم الذي شهدته أمريكا في ظل إدارة بايدن ووجودها كنائبة له

كما هاجم ترامب هاريس بسبب التضخم الذي شهدته البلاد في ظل إدارة بايدن-هاريس، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على نائب الرئيس. وسرعان ما حول إجابته إلى تحذير بشأن المهاجرين القادمين إلى البلاد، وهو أحد الموضوعات التي ركز عليها بشكل كبير في حملته.

وطوال حملته، اعتمد ترامب على الهجرة غير الشرعية ، وهي قضية أزعجت بايدن وهاريس مع ارتفاع أعداد المعابر الحدودية غير القانونية ووصول الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى في المدن التي يقودها الديمقراطيون، واتهم الديمقراطيين بالتحريض على أعداد كبيرة من المعابر غير المصرح بها ، على الرغم من انخفاضها في الأشهر الأخيرة جزئيًا بسبب القيود الجديدة على اللجوء من قبل إدارة بايدن.

أكاذيب ترامب سلاحه في مناظرته مع هاريس

ولكن كما يفعل عادة في تجمعاته الانتخابية وعلى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق ترامب سلسلة من الأكاذيب أو الادعاءات غير المثبتة بشأن المهاجرين، وكان أحد تلك الادعاءات شائعة تم فضحها ونشرها ترامب وحلفاؤه عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة، زاعمين أن المهاجرين الهايتيين في بلدة في أوهايو يصطادون ويأكلون الحيوانات الأليفة، ويقول المسؤولون في سبرينغفيلد بولاية أوهايو إنهم لا يملكون أي دليل على حدوث ذلك، وسخرت هاريس من أكاذيبه واظهرت بعض تعبيرات الوجه الواضحة.