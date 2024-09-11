شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى يلعب دورا مهما فى تأكيد واحترام حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يشكل منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، ويتيح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحوار الوطني يتيح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، مما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، كما تعكس حرص الدولة على فتح صفحة جديدة مع كافة فئات المجتمع.

ودعا النائب نادر الخبيري، جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط الفعّال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة تسهم في حلحلة الأزمات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

كما أعرب عن أمله في أن يستمر الحوار الوطني كآلية دائمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع، بما يعزز مناخ الثقة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.