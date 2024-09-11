الجيش: تحرير مخطوفين فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة بعد اختطافهم

أعلن الجيش، في بيان، أنّه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق".

وأمس، أفاد مراسل "النشرة"، عن "قطع طريق المطار عند مدخل مخيم ​برج البراجنة​، بالإطارات المشتعلة".

كما قطع عدد من الشبّان الفلسطينيّين الطّريق في منطقة برج البراجنة قرب "مطعم الخليل"، بواسطة الإطارات المشتعلة، على خلفيّة خطف أقارب لهم في منطقة البقاع وطلب فدية.