إصابة إسرائيلي حالته حرجة إثر عملية دهس عند حاجز عسكري شمال رام الله ومقتل المنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه "وردت أنباء عن وقوع عملية دهس بالقرب من مفترق جفعات أساف وتم قتل المنفذ"، في حين كشف الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة إسرائيلي حالته حرجة جراء عملية الدهس شمال رام الله.
بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنّه تم قتل منفذ عملية الدهس عند حاجز عسكري شمالي رام الله.
ويُشار إلى أن تم عملية الدهس عبر استخدام شاحنة.
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