توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر".
واشارت الى ان "طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها".
ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".
واوضحت أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر".
وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة شمالا".واضافت أن "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل، تبقى الرياح ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية".
كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد الجوية: الطقيس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.