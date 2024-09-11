الارصاد الجوية: الطقيس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر".

واشارت الى ان "طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".

واوضحت أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر".

وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة شمالا".واضافت أن "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل، تبقى الرياح ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية".