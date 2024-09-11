أمريكا وبريطانيا تشددان على ضرورة إنهاء حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن عودة الرهائن المحتجزين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور بريطانيا حاليا، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن.

وخلال اللقاء، شدد بلينكن وستارمر على الأهمية الجوهرية للعلاقة الخاصة بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا.

وناقش الطرفان أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا والجهود المستمرة لمواجهة الحرب التي يشنها الكرملين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى لندن قبل أيام من زيارة مقررة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم "الجمعة" المقبل إلى البيت الأبيض.

مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين في تحطم مروحية إسرائيلية برفح جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في تحطم مروحية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان للجيش القول :" تحطمت الليلة الماضية مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز يو إتش-60 بلاك هوك، كانت في مهمة لإجلاء جندي مصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي، أثناء هبوطها في منطقة رفح بقطاع غزة"

ووفقًا لتحقيق أولي أجرته القوات الجوية الإسرائيلية، طارت مروحية من طراز يو إتش-60 بلاك هوك من السرب 123 إلى رفح مع فريق طبي من الوحدة 669 لإجلاء مهندس عسكري مصاب بجروح خطيرة أثناء القتال في المنطقة.

وأثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية حيث ارتطمت المروحية بالأرض بدلاً من الهبوط بشكل صحيح.

وبحسب التحقيق، لم تصب المروحية بنيران معادية، ووقع الحادث قبل لحظات من هبوط الطائرة، مما يعني أنها لم تسقط من ارتفاع كبير، إلا أنها متضررة بشدة وأصيب كل من كانوا على متنها.

وتم نقل جثمان الجنديين والمصابين الثمانية إلى المستشفيات، وحالة أربعة من المصابين في حالة خطيرة ومن بين الأربعة مهندس عسكري أصيب فى حادث منفصل.. ولا يزال من غير الواضح ما الذي أدى إلى الحادث، على الرغم من أن سلاح الجو الإسرائيلي يصفه بأنه "حادث".