لليوم الـ 341.. الاحتلال يُواصل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٣٢ شهيدا و ١٠٠ إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤١٠٢٠ شهيدا و ٩٤٩٢٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة.

واستشهد ١٣ مواطنا وجرحى جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلا يعود القرا في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد صياد بعد استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وكان ستة مواطنين من عائلة البيوك استشهدوا في قصف على منزلهم في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف على منطقة المشروع بمدينة رفح.

وسط القطاع.

وارتقت شهيدة طفلة وأربع إصابات بينهم طفلتين إلى مستشفى العودة النصيرات إثر قصف الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان نتيجة القصف على مسجد الفاروق وسط المخيم.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

غزة والشمال.

وارتقى تسعة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهدت زوجة الشهيد الدكتور بجامعة القدس المفتوحة هائل النجار و أبنائه في قصف الاحتلال منزلهم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد أربعة مواطنين في غارتين منفصلتين على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال قصف ونسف المنازل في جنوب شارع ٨ جنوب مدينة غزة لليوم الثامن عشر على التوالي

واستشهد 26 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن في مدينة خان يونس، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً يعود لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرق المدينة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما استشهد صياد جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وأضافت أن في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة النجار، أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبوعطيوي في بلوك (C) بالمخيم.