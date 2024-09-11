مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين في تحطم مروحية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في تحطم مروحية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان للجيش القول :" تحطمت الليلة الماضية مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز يو إتش-60 بلاك هوك، كانت في مهمة لإجلاء جندي مصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي، أثناء هبوطها في منطقة رفح بقطاع غزة"

ووفقًا لتحقيق أولي أجرته القوات الجوية الإسرائيلية، طارت مروحية من طراز يو إتش-60 بلاك هوك من السرب 123 إلى رفح مع فريق طبي من الوحدة 669 لإجلاء مهندس عسكري مصاب بجروح خطيرة أثناء القتال في المنطقة.

وأثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية حيث ارتطمت المروحية بالأرض بدلاً من الهبوط بشكل صحيح.

وبحسب التحقيق، لم تصب المروحية بنيران معادية، ووقع الحادث قبل لحظات من هبوط الطائرة، مما يعني أنها لم تسقط من ارتفاع كبير، إلا أنها متضررة بشدة وأصيب كل من كانوا على متنها.

وتم نقل جثمان الجنديين والمصابين الثمانية إلى المستشفيات، وحالة أربعة من المصابين في حالة خطيرة ومن بين الأربعة مهندس عسكري أصيب فى حادث منفصل.. ولا يزال من غير الواضح ما الذي أدى إلى الحادث، على الرغم من أن سلاح الجو الإسرائيلي يصفه بأنه "حادث".